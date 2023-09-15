Halka arz iptal etme: Halka arz iptal edilebilir mi?

Emir iptali işleminin gerçekleştirilebilmesi için, yatırımcıların farkında olması gereken bir diğer konu da iptal emri verilen işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğidir.Yatırımcılar aracı kurumlar aracılığıyla gerçekleştirdikleri borsa yatırım işlemlerini çeşitli nedenlerle iptal etmek isteyebilmektedir. Yapılan son düzenlemeler ile işlemlerin iptal edilebilmesi mümkün hale gelmiştir. İptal talebinin bulunduğu bir durumda işlemin iptalinin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul tarafından belirlenen kurallar kabul edilir ve iptal işlemi gerçekleştirilir. Ayrıca işlem iptali sağlanabilmesi için söz konusu işlemin gerçekleşip gerçekleşmemesi niteliğine bağlı olarak borsada emir iptali işlemi yapılmaktadır. Yapılan düzenlemeler ile özel ve normal kategoride yer alan emir olarak iptali tek tek gerçekleştirilebilmektedir. Gerçekleştirilmiş işlemlerin iptali ise, Borsa İstanbul denetimi ile yapılmaktadır. Gerçekleştirilmiş işlemlerin iptali konusunda yatırımcının iş birliği gerçekleştirdiği aracı kurumun talebi ile Borsa İstanbul'dan işlem iptali sağlanabilmektedir. Ayrıca bir işleme dair bütünüyle iptal işlemi gerçekleştirilebileceği gibi, parça parça işlem iptali de mümkündür. Aracı kurumlar tarafından uygulanan iptal seçenekleri içerisinde yer alan koşulsuz emir işlemi ile açılış seansında iptal işlemi yapılabildiği gibi, sürekli müzayede bölümünde de bu işlem gerçekleştirilebilmektedir.Borsada emir iptali gerçekleştirecek yatırımcıların, iptal talebinde bulunmadan önce dikkat etmesi gereken bir takım hususlar bulunmaktadır.İlk olarak işlemin iptal edilebilmesi için, verilen işlem talimatının gerçekleşip gerçekleşmediğine dikkat edilmelidir. Gerçekleştirilmemiş olan işlemlerin iptal emri için aracı kuruma talepte bulunmak yeterli olurken, gerçekleşmiş emirlerin iptal edilmesi için Borsa İstanbul aracılığı ile iptal işlemi gerçekleştirilebilir.İptal emri verilecek işlemin, tamamının ya da bir kısmının iptali söz konusu olabileceğinden, söz konusu yatırımcı talebini net bir biçimde kuruma iletmeye dikkat etmelidir.Emir iptali işlemi ilgili bir talep söz konusu olduğunda, ya da emir miktarıyla ilgili bir değişiklik söz konusu olacaksa yani kısmi ya da tamamen bir emir iptali gerçekleştirilecekse yatırımcının göze alacağı bir miktar kayıp söz konusu olacaktır.Söz konusu işlemle ilgili olarak kısmi ya da bütünüyle iptal işlemi gerçekleştirilirken, iptal edilecek miktarın TL biriminin BİST tarafından kesintiye uğraması gibi bir durum yaşanacaktır. Bu kesinti miktarları yatırımcılar tarafından emir iptali talebi öncesinde Borsa İstanbul'un resmi sitesi üzerinden görüntülenebilmektedir.Borsada emir iptali talebi işlemin niteliğine göre değişeceğinden ilk olarak yatırımcı iptal etmek istediği işleme karar vermelidir. Ardından işlemle ilgili kısmi ya da tamamen ne tür bir iptal talebi ileteceğine dair düşüncesine kesinlik kazandırmalıdır. Borsa bir yatırım platformudur. Bu anlamda, iptal işlemi sırasında yaşanacak değer kaybı yatırımcıların dikkat etmesi gereken hususlar arasındadır. Gerekli kontrolleri sağladıktan sonra, aracı kurum ile irtibata geçerek, kuruma talebi net ve eksiksiz bir biçimde iletmelidir. Gerçekleştirilmemiş işlemlerin iptali ile ilgili borsada emir iptali talebi aracı kuruma iletildikten sonra, piyasaların kapanış saatine kadar gerçekleştirilir. İşlem niteliğine ve sistem yoğunluğuna bağlı olarak iptal işlemlerinde sarkmalar meydana gelebilir. Bu durumda yatırımcının iptale dair gerekli takibi sağlaması önerilir ve gecikme nedeniyle beklenmedik bir sonuç alınmaması adına, aracı kurumla irtibatta olması beklenir. Herhangi bir aksilik yaşanmadığı takdirde iptal işlemi kurum ile kolaylıkla iptal edilebilmekte gerçekleşmiş işlemler için Borsa İstanbul'dan talepte bulunulmalıdır.