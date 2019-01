Halka 2. bölüm izle, Halka 3. yeni bölüm fragmanı izle, TRT 1'de Halka dizisi fırtınası

HALKA DİZİSİ 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

HALKA DİZİSİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?





HALKA DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR? HALKA DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Yakın zamanda yeni bölümünün yayınlanması beklenen ve TRT 1'de yayınlanan Halka dizisinin 3. bölümün fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki dizi ne zaman başlayacak? İşte detaylar...Cihangir, nişanlısı İrem'i kurtarmak için çatışmaya girer. Çatışma beklediği gibi sonuçlanmaz. Cihangir, rüya ile gerçek arasında gidip gelmeye başlar. Sarı takım elbiseli bir adam görür. Bu adamın önemli biri olduğunu hissetmekte ama kim olduğunu anımsayamamaktadır.Altan Demiröz, Bahar'ı Cemal Sandıkçı ve kendisi arasında seçim yapmaya zorlar. Bahar kime sadık olduğunu sorgulamaya başlar.Kaan ise bir taraftan Cihangir, bir taraftan polis ile çalışırken bir yandan da onu hapse düşürenlerin peşindedir. Müjde, babasının işlerine dahil olmak arzusundadır, kendisini ispat etmek istemektedir. İlhan ve İskender bir kez daha karşı karşıya gelirler. Halka için İlhan ve İskender hakkında karar zamanı gelmiştir. Cihangir sorularına cevaplar ararken büyük bir gizemin içine düşer. Sarı takım elbiseli adam, Cihangir'in elindeki tek ipucudur.İki genç adam, iki farklı insan, iki kurban, bambaşka yerlerden gelip, yan yana durarak, inat ve öfkeyle, kader sandıkları, tesadüf saydıkları bir kumpasla savaşıyorlar. Uzakta kalan ve uzayıp gelen bir geçmişin peşine düşüyorlar. Eski defterlerin, kirli davaların, büyük ve küçük yalanların hesabını soruyorlar. Mafyanın, paranın, entrikanın konuştuğu ve sustuğu bir hayatın içinde sürükleniyorlar.Halka, durdurak bilmeyen bir serüvenin, karanlık bir dünyanın hikâyesi.Kanayan ve kanadıkça acıtan bir mazi. Kaan ve Cihangir'in yeryüzünden intikamıHalka, polisiye trüklerini kullanan, tempolu, serüven temalı bir tv dizisidir. Halka ismi, üç halka simgesiyle bilinen bir suç şebekesinden gelmektedir. Halka'nın en temel özelliği, her bölümde artan muammalı temposu ve klasik mafya anlatılarının aksine kadınların güçlü olduğu, yönetip yönlendirdiği bir karakter içeriği taşımasıdır. Hikâyenin kahramanları Halka'nın mağdurları olduklarını öğrenerek, örgütle mücadeleye girişen Kaan ve Cihangir'dir.Kırklı yaşların sonunda ağır ve vakur, ne istediğini bilen oturaklı bir iş kadını. Babası ünlü bir kabadayı, çok genç yaşlarda yine ünlü bir kabadayıyla Eren'le evleniyor. Eren'in hırsı nedeniyle Halka'yla karşı karşıya geliyorlar. Eren'in öldürülmesiyle hayatı değişiyor, sadece Kaan'ı tek başına büyütmek zorunda kalmıyor, geçmişteki itibar ve zenginliğini geride bırakıyor. Hümeyra, kimin tarafından gönderildiği belli olmayan bir dvd ile hem itibarını hem de intikamını alma şansına ulaşıyor. Hapisteki oğlunun polise köstebek olarak çalışmasıyla birlikte kocası Eren'i katledenlerle mücadele etmeye başlıyor.Serkan ÇayoğluCİHANGİR TEPELİHalka'nın iki kahramanından biri. Yirmili yaşlarda sakin ve ölçülü biri. Ünlü bir iş adamı olan İlhan Tepeli'nin oğlu. Cihangir, İlhan'ın işlerinin asıl yürütücüsüdür. Uyku problemi çektiği için sessizliğe ihtiyaç duymakta, ancak ve ancak ses geçirmez-sesten yalıtılmış bir odada, çocukluğunu hatırlatan naif bir duvar resminin karşısında uyuyabilmektedir. Hikâye gelişirken anlarız ki, tıpkı Kaan'a olduğu gibi Cihangir'e de kırmızı kutulu bir dvd gönderilmiş, Eren Karabulut cinayetiyle ilgili görüntüler eşliğinde kimi sırlar onunla da paylaşılmıştır. Cihangir geçmişi ve ailesi hakkında kuşkular yaşamakta, kimselere söylemeden araştırmalar yapmaktadır. Cihangir'in bir dargın, bir barışık olduğu İrem isimli nişanlısı vardır. İrem, ondan işini bırakmasını, mafyözi bağlantılarını koparmasını istemektedir. Cihangir ise kendisi için daha hayati meselelerle uğraşıyor, geçmişini araştırırken ruhunu içinde bulunduğu cendereden kurtarmaya çalışıyordur. İrem onu manen baskılarken, İskender Bey'in uçarı ve "deli" kızı Müjde'yle yakınlaşır.Hande ErçelMüjde Akayİskender'in kızı, ne yapacağı tahmin edilemeyen, neşeli, uçarı, hazcı genç bir kadın. Yirmili yaşlarda. Babası İskender'le birlikte çalışmak istiyor. İskender, bu fikre yanaşmadıkça da kendini gösterecek küçük hamleler yaparak babasının gözüne girecek. Cihangir ile olan yakınlaşmasıyla İrem'le de hoşuna giderek rekabet edecek. İrem'in kendini ağırdan satan, oturaklı ve hafif kibirli hallerine karşın Müjde son derece rahat, ne istediğini açıkça gösteren, meydan okumaktan korkmayan biri. Müjde'nin Cihangir'le olan ilişkisi onun büyümesini ve olgunlaşmasını sağlayacak.Kaan YıldırımKAAN KARABULUTYirmili yaşlarda dışa dönük, konuşkan, neşeli, hemen tepki veren, enerjik bir delikanlı. Başına buyrukluğu ve yerinde duramazlığıyla biliniyor. Kaan'ı soygun suçlusu bir mahkûm olarak tanıyoruz. Halkanın ilk ve büyük muamması olan Eren Karalubut'un katledilme görüntülerinin ona gönderildiğini, polisin de bu vesileyle olayları öğrendiğini anlıyoruz. Kaan, polisin özellikle de Cemal Sandıkçı ve Bahar'ın teklifiyle İlhan Tepeli'nin mafya örgütlenmesinin içine giriyor. Kaan'ın asıl amacı öncelikle hapisten çıkmak. Sonra kendisini tuzağa düşürenleri bulmak istiyor. Kaan'ın annesi Hümeyra'ya karşı kimseye göstermediği bir zaaf ve sadakati var. Hapisten çıkması için kendisine gelen polise bile olup bitenleri annesinden gizleyemeyeceğini söylüyor. Kaan, görünenin aksine, baştan beri kendisini tuzağa düşürenlerin peşinde. Annesinin sözünden çıkmayacağını söylerken kendine bir rol tasarlıyor. Mahkûm olma sürecinde polisle yaşadıkları nedeniyle polise güvenmiyor. Annesine de her şeyi anlatmıyor, onun duygusal tepki vereceğini, işleri zorlaştıracağını düşünüyor. İlhan Tepeli'nin yanında Cihangir'le tanışıyor ve onunla bir kader ortaklığına giriyor. Halka'ya karşı birlikte mücadele etmeye başlıyorlar.Hazal SubaşıBAHAR BERKESYirmili yaşlarda işini çok seven ve kendini suçla mücadeleye adamış idealist bir kadın polis. Cemal Sandıkçı'nın yardımcısı olmakla birlikte teşkilatta, daha ilk günlerden itibaren Altan Demiröz tarafından korunup kollanmış biri. Öksüz ve yetim olması nedeniyle, Altan Demiröz ve Cemal Sandıkçı'ya bir baba ve büyük bir kardeş gibi bakıyor. Birlikte çalıştığı Sandıkçı'yı Altan Demiröz'e raporluyor olması onu rahatsız ediyor. Üstelik operasyonda köstebek olarak tercih edilen mahkûm ve suçlu Kaan'ın varlığı ona göre başlı başına bir sorun. Gerçi olaylar geliştikçe, itiştiği, sevmediği ve kuşkuyla izlediği Kaan'a ilgi duymaya başlıyor. Bu ilgi karşı koyamayacağı bir aşka dönüşüyor.Ahmet Mümtaz TaylanCEMAL SANDIKÇIİşine ve mesleğine bağlı usta polis. Halka'nın farkına vararak, büyük örgütü açığa çıkarmaya and içmiş, kararlı bir devlet adamı. Ne yaptığını bilen, doğruluktan sapmayan, olup bitenlerin farkında olarak adaletli davranan biri. Tek inandığı doğrunun devletin ihyası ve sürekliliği olduğu anlaşılacak.Umut KaradağİSKENDER AKAYİlhan Tepeli'nin eski tetikçi ve korumalarından olan mafya babası. Şimdi ise İlhan Tepeli'yi alt etmeye çalışan baş düşmanı. Kızı Müjde'nin Cihangir ile iletişiminden dolayı gergin ve çaresiz kalıyor.Burak SergenİLHAN TEPELİCihangir'in babası. Yerinde gözü olan, yerine geçmek isteyen farklı mafya örgütleriyle uğraşıyor.