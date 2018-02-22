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Halit Albayrak Buz Hokeyi Federasyonluğu'na tek aday

Buz Hokeyi Federasyonunun 3 Mart'ta yapılacak genel kurulunda, başkanlık için Halit Albayrak tek aday olacak

Kaynak: AA
Halit Albayrak Buz Hokeyi Federasyonluğu'na tek aday
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22 Şubat 2018 17:29
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu başkanlığı için adaylık başvuru süresi doldu.

Federasyonun 3 Mart Cumartesi günü yapılacak 4. Olağan Genel Kurulu'nda Halit Albayrak başkanlık için tek aday olacak.

Mevcut başkan Bülent Akay göreve yeniden talip olmadı. Genel kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 4 Mart Pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Federasyonun 159 delegesi bulunuyor.

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