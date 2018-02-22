Halit Albayrak Buz Hokeyi Federasyonluğu'na tek aday

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu başkanlığı için adaylık başvuru süresi doldu.
Federasyonun 3 Mart Cumartesi günü yapılacak 4. Olağan Genel Kurulu'nda Halit Albayrak başkanlık için tek aday olacak.
Mevcut başkan Bülent Akay göreve yeniden talip olmadı. Genel kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 4 Mart Pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.
Federasyonun 159 delegesi bulunuyor.
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Federasyonun 3 Mart Cumartesi günü yapılacak 4. Olağan Genel Kurulu'nda Halit Albayrak başkanlık için tek aday olacak.
Mevcut başkan Bülent Akay göreve yeniden talip olmadı. Genel kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 4 Mart Pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.
Federasyonun 159 delegesi bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın