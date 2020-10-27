Halis Özkahya, Hakan Çalhanoğlu'nun maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Milan ile Sparta Prag arasında oynanacak maçı yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Halis Özkahya, Hakan Çalhanoğlu'nun maçını yönetecek
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27 Ekim 2020 15:00
FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, İtalya'nın Milan ile Çekya'nın Sparta Prag takımları arasında 29 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Satman yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.



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