Halis Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli (Hayatı, biyografisi)

Yarışseverler tarafından Sihirbaz lakabıyla tanınan Halis Karataş, 6 Ağuston 2016'ya kadar bindiği 21028 at ile 5740 birincilik kazandı. Kariyeri boyunca 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşadı. Kayın pederinin sahip olduğu Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı, bu rekor 2016 yılı itibarıyla halen kırılamamıştır. 20 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 7 yarışın tümünü kazanarak Türkiye rekoru kırmış, dünya rekorunda ünlü jokey Frankie Dettori'ye ortak oldu. Şampiyon jokeyin bu başarısı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Üstün Başarı Ödülü ile mükafatlandırıldı. Halis Karataş çok iyi bir Galatasaray taraftarıdır. Soner'in "Yorgundum" adlı klibinde oynadı.

Jokey Halis Karataş için söylenebilecek en önemli söz bir şampiyon olduğudur. Ünlü jokeylerimizden biri olan Halis Karataş'ın Bold Pilot isimli at ile birlikte efsane olmasının yanında birlikte yaşadıkları ve kimdir gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. Bu sebeple jokey olarak ve hipodromda at binmeye ne zaman başladığına ilişkin bilgiler Halis Karataş için burada bulabilirsiniz. Haberimizde sizler için derlediğimiz bilgiler Halis Karataş'ın nereli olduğunu, biyografisini bir anlamda sizlere sunmak için hazırlandı. Gerçekten Türkiye Jokey Kulübü'ne kayıtlı jokeylerden olan deneyimli ismin bilgileri burada yer alıyor. Sizleri haberimizle başbaşa bırakıyoruz...Varılan bilgilere göre Halis Karataş'ınm Sivaslı olduğu biliniyor. 1972'de doğan Halis Karataş 48 yaşındadır. Hayatı ve biyografisi ile ilgili benzersiz bilgileri haberimizde bulabilirsiniz:Halis Karataş 2 Ekim 1972'de Sivas'ta doğdu. Çocukluğunda futbola ilgi duysa da amcasının ve babasının seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş'ın da jokey olması nedeniyle bu alana yöneldi.Ailesi kendisinin jokey olmasına karşı çıktı; ancak o 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. 'Sihirbaz' lakabıyla anılan Halis Karataş'ın kariyerinde pek çok başarı bulunuyor.Kayınpederinin sahip olduğu Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı, bu rekor halen kırılamamıştır.2009'da düzenlenen Enternasyonel Yarış Festivalindeki özel Malazgirt koşusunu kazandı.Halis Karataş, 21 Temmuz 2009'a kadar bindiği 520 at ile 165 şampiyonluk yaşadı.20 Temmuz 2012 tarihinde 7 koşuda birinci olarak bu alanda 1985 yılında 6 koşu kazanan jokey Dede Mutlu'dan rekorunu alarak Türkiye spor tarihine geçti. Dünya rekorunda ünlü jokey Frankie Dettori'ye ortak oldu.Halis Karataş, kariyeri boyunca 6 Gazi koşusu şampiyonluğu yaşadı.2006'da kazandığı Gazi Koşusu'ndan sonra hakkında şike ve adam yaralama suçlamaları yapıldı. Bunun üzerine yaptığı basın açıklamasında: "Öncelikle bu haberlerin gerçek dışı, kasıtlı ve kötü niyetli olduğunu, benim yıllardır çok çalışmakla elde ettiğim başarılarımı karalamaya yönelik olduğunu belirtmek istiyorum. Hakkımda iddialarda bulunan bu şahsı ablamla belki 5-6 kez gördüm. Bu kişi bizden intikam almak ve haksız çıkar sağlamanın tek yolunu ünlü bir kişi olmamdan dolayı şahsıma iftira atmakta bulunmuştur." dedi.Halis Karataş, eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır. Begüm Atman Karataş 28 Mart 2014 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.Halis Karataş çok iyi bir Galatasaray taraftarıdır. Karataş, Şarkıcı Soner'in "Yorgundum" adlı klibinde oynamıştır."İnsanların bizim hikayemizi beğeniyle gözyaşıyla duyguyla izlemelerinden ve hayranlık duymalarından aile olarak gurur duyuyoruz. Mesleki hayatımda böyle bir ata binmek büyük bir şanstı. Onunla bu başarıları elde etmek apayrı bir gurur. 22 yıl oldu. Bu filmle yaşadıklarımızı, duygularımızı insanlara aktardık. İnsanlar da bundan çok mutlu oldu. İnsanlarla bu hikayemizi paylaşırken onların düşüncelerine, hislerine ve sevgisine bir nebze katkıda bulunduysak esas mutluluk o bizim için." Hikayesini anlatan bir filmi izlemenin kendisi açısından çok zor olduğunu belirten Karataş, "O günlere tekrar döndük. Farah Hanım (Farah Zeynep Abdullah), rolünü muhteşem oynadı. Bold Pilot'ın sakatlığından sonraki geliş sahnesi gözümde canlandı. Orada çok kötü oldum..."1998 yılında yayınlanmış olan bir gazete arşivinde şu bilgiler yer almaktadır.15 yaşında milyarder ve 20 yaşında ise Trilyoner olduğu, sayısını kendisinin bile hatırlayamadığı kadar çok 2.lik, 3.lük ve dördüncülüğü olduğu. Yarış ikramiyelerinin o dönemde 3 ile 70 milyar Lira arasında olduğu ve 3 milyarlık yarış kazandığında 300 Milyon, 70 milyarlık yarış kazandığında ise 7 Milyar Lira aldığı belirtilmiştir. 3 milyarlık bir yarışta eğer ikinci olursa o zaman da bu rakamın % 40'ının %10'unu almıştır. 3.lükte % 20'nin % 10'unu, 4.lükte ise % 10'un yüzde 10'unu.Ayrıca o dönemde elde ettiği başarıların ardından Suudi Arabistan'da da Kral'ın, Prensler'in, Emir'lerin, Şeyhler'in de tuttuğu jokey olmuştur. Her sene petrol milyarderi araplar Karataş'a inanılmaz rakamlar ödemişlerdir, kazandığı yarışların ardından aldığı bahşişleri ise cabası'dır. Örneğin 1998 'de 18 yarış günü Arabistan'da at binmiş, 67 yarış kazanmış ve dünyanın en ünlü jokeylerini, hatta Amerika'lı Frank Detori'yi bile geçmiştir.Günümüzde tam kesin ve net bir bilgi olmasa da Milyonlarca Lira serveti olduğu belirtilmektedir.