Halime Yıldız'ın hedefi Paris'te altın madalya!

Japonya'da düzenlenen Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli para badmintoncu Halime Yıldız, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanma hedefine odaklandı.



Doğuştan kalça çıkıklığı nedeniyle engelli olan Yıldız, 5 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesi üzerine badmintona başladı. Bireysel SL3 kategorisinde dünya dördüncülüğü bulunan milli sporcu Yıldız, Tokyo'da düzenlenen Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda 6 Kasım'da Ukraynalı rakibine yenilerek dünya ikinciliğini elde etti.



Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde antrenmanlarını sürdüren Yıldız, günde çift antrenmanla şampiyonalara hazırlanıyor.



Hedef hep altın madalya



43 yaşındaki Yıldız, AA muhabirine, Dünya Şampiyonası öncesinde hem Aksaray'da hem de Konya'da kampa girdiklerini hatırlattı.



Çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğünü ve günde çift antrenman yaparak müsabakalara hazırlandıklarını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:



"Kamp sürecimiz çok güzel geçti. Tokyo'da müsabakalara çok iyi başladım. İklim ve salon farkı ilk başlarda beni biraz zorladı ama sonrasında iyi toparladım. Şampiyona benim açımdan güzel geçti ancak daha iyi olabilirdi. Finalde Ukraynalı sporcuyla karşılaştık. Güzel bir mücadele oldu. Rakibimi tebrik ediyorum. İkinci oldum ve gümüş madalyayı boynuma taktım. Hedefimiz altın madalya olduğu için ikincilik birazcık bizi üzdü. Para badmintonda nerede olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi görmek açısından gümüş madalya da ülkemiz için iyi oldu."



Yıldız, Para Badminton Dünya Şampiyonası'nın kendisi için 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nın provası niteliğinde olduğunu vurguladı.



Paralimpik oyunları için 2023'ün ikinci ayında kota mücadelelerinin başlayacağını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:



"Bunun için hemen şampiyonadan gelir gelmez sahalara döndük. Sıkı bir kamp programına girdim. 10 uluslararası turnuva var, bunların hepsi kota puanı veriyor. Buralardan madalyalarla dönmek ve 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına kota olarak ilk sıradan gitmek istiyorum. Paris'te tüm rakiplerimi yenerek altın madalyayı kazanıp, İstiklal Marşı'mızı söyleyeceğim. Dört yıldır milli takım forması giyiyorum. Milli takım formasını üzerinizde taşımak çok farklı bir duygu. Formamızla o kürsülere çıkmak Türk kadını olarak gurur verici. İnşallah en iyi şekilde hem Türk kadınını hem de Türk sporunu temsil etmek için elimden geleni göstereceğim."



"2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda inşallah altın madalya kazanacağız"



Antrenör Havva Altındağ ise Yıldız'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.



Yıldız'ın dünya şampiyonasına çok iyi bir hazırlık sürecinin ardından katıldığını aktaran Altındağ, "Beklediğimiz madalya altındı ancak olmadı. Çok iyi bir performans göstererek ikinci olduk. Aksaray ve milli takım olarak gurur duyduk. 2024 Paris Paralimpik Oyunlarında inşallah altın madalya kazanacağız. Tüm çalışmalarımızı ona göre sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.





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