Halim Okta: 'Batshuayi çok gol atabilirdi'

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Mücadeleyi yorumlayan Okta, "Maçın genelinde çok üstündük. Talihsiz 2 gol yedik. Duran toptan yedik ama duran top golü bile değil. Şans eseri goller yedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. çok iyi mücadele ettiler. Takımımızdaki oyuncular çok değerli oyuncular. İsim olarak eksiklerimiz var ama bu oyuncular da çok iyi. Bu oyunu bekliyorduk. Bizi yanıltmadılar." dedi.



"BATSHUAYI ÇOK GOL ATABİLİRDİ"



Batshuayi'nin kaçırdığı pozisyonlar ile ilgili gelen soruya Beşiktaş'ın hocası, "Futbolda bazen kaçıyor gol pozisyonu. Batshuayi birçok pozisyon kaçırdı. Bazen çok atmak isteyince kaçırmak daha kolay oluyor. Şanssız bir gündü onun için. Çok sayıda gol atabilirdi. Şans eseri olmayanlar da var. Emirhan dokunamadı, bir tane eline çarptı. Futbolun kuralı işledi burada. Fırsat yakaladığınızda atamazsanız maalesef kalenizde gol oluyor." cevabını verdi.



"11 KİŞİYSEK PROBLEM YOK"



Takımda bu sezon sürekli yaşanan eksikler ile ilgili gelen soruya ise Okta, "Bizdeki oyuncu sayısının eksilmesi için her türlü ortam sağlanıyor. Ya bir virüs, ya bir sakatlık, ya bir grip... Her hafta başka bir şey bizi buluyor. Elimizden geldiğince, sağlıklı oyuncularımızla devam edeceğiz. Sahaya 11 kişi çıkabildikçe problem yok." sözleriyle cevap verdi.



"EMİRHAN GİBİ BİRKAÇ GENÇ DAHA VAR"



Maçta Beşiktaş'ın 2. golünü atan 17 yaşındaki altyapıdan yetişen Emirhan İlkhan ile ilgili gelen soruya Beşiktaş'ın hocası, "Emirhan'ı çok tebrik ediyorum. Özkaynak düzenimizde başımızda Mehmet Ekşi hocamız var. Çok önemli birisi. Biz onunla birlikte Önder Hoca, ben ve diğer antrenörler altyapıda iyi oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Emirhan bunlardan biri ama sonuncu değil. Kazandırabileceğimiz birkaç oyuncu daha var. İlerleyen yıllarda da çıkacak iyi oyuncularımız var. Çok başarılı olacaklarına inanıyoruz. Emirhan gerek kupa maçında gerek bu maçta bulduğu fırsatı çok iyi değerlendirdi." cevabını verdi ve konuşmasını noktaladı.





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