Serie A takımlarındanın Hırvat futbolcusuin yeni adresi belli oluyor.İtalyan basını, Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilen Halilovic'inile büyük ölçüde anlaştığını ve sezon sonuna kadar Serie A ekibine imza atacağını iddia etti.Milan'da bu sezon sadece 3 maçta oynayabilen Halilovic'in daha çok oynama süresi için Bologna'dan söz aldığı ve bu sözün ardından transfere evet dediği belirtildi.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İtalya'da Halilovic ve menajeri Mirsad Türkcan ile görüntülenmiş, Türkcan ise transfer konuşmadıklarını söylemişti.