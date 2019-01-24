Serie A takımlarından Milan'ın Hırvat futbolcusu Alen Halilovic'in yeni adresi belli oluyor.
İtalyan basını, Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilen Halilovic'in Bologna ile büyük ölçüde anlaştığını ve sezon sonuna kadar Serie A ekibine imza atacağını iddia etti.
OYNAMA SÖZÜ ALDI, EVET DEDİ
Milan'da bu sezon sadece 3 maçta oynayabilen Halilovic'in daha çok oynama süresi için Bologna'dan söz aldığı ve bu sözün ardından transfere evet dediği belirtildi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İtalya'da Halilovic ve menajeri Mirsad Türkcan ile görüntülenmiş, Türkcan ise transfer konuşmadıklarını söylemişti.
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İtalyan basını, Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilen Halilovic'in Bologna ile büyük ölçüde anlaştığını ve sezon sonuna kadar Serie A ekibine imza atacağını iddia etti.
OYNAMA SÖZÜ ALDI, EVET DEDİ
Milan'da bu sezon sadece 3 maçta oynayabilen Halilovic'in daha çok oynama süresi için Bologna'dan söz aldığı ve bu sözün ardından transfere evet dediği belirtildi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İtalya'da Halilovic ve menajeri Mirsad Türkcan ile görüntülenmiş, Türkcan ise transfer konuşmadıklarını söylemişti.
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