Halilhodzic: ''Sala çok önemli ama paraya ihtiyacımız var''

Nantes Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, Galatasaray'ın sezon başında teklif yaptığı Sala konusunda önemli bir açıklamada bulundu.
Premier League'den de talipleri olan Sala'yı devre arasında satmak zorunda kalabileceklerinin sinyallerini veren Halilhodzic, başkana ne istediğini söylediğini dile getirdi.
Tecrübeli teknik adam Sala'nın kalmasını istediğini belirtirken, ''Başkan ile görüştük ve ne istediğimi açıkça söyledim. Sala bizim için çok önemli bir oyuncu ancak kulübün paraya ihtiyacı olduğu gerçeği de var'' ifadelerini kullandı.
Sezon başında Galatasaray'ın resmi teklif yaptığı Emiliano Sala Nantes formasıyla 18 resmi maçta 13 gole imza attı.
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Premier League'den de talipleri olan Sala'yı devre arasında satmak zorunda kalabileceklerinin sinyallerini veren Halilhodzic, başkana ne istediğini söylediğini dile getirdi.
Tecrübeli teknik adam Sala'nın kalmasını istediğini belirtirken, ''Başkan ile görüştük ve ne istediğimi açıkça söyledim. Sala bizim için çok önemli bir oyuncu ancak kulübün paraya ihtiyacı olduğu gerçeği de var'' ifadelerini kullandı.
Sezon başında Galatasaray'ın resmi teklif yaptığı Emiliano Sala Nantes formasıyla 18 resmi maçta 13 gole imza attı.
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