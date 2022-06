HALİL AKBUNAR VE İRFAN CAN'I İSTİYORLAR

İRFAN CAN KALMAK İSTEMİYOR

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Göztepe'de gözler Halil Akbunar ve kaleci İrfan Can Eğribayat'a çevrildi. İki futbolcu için Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo girişimlere başladı.Transferde adı sıkça Trabzonspor ile anılan Halil Akbunar'a Westerlo ilgi gösteriyor. Halil Akbunar, Göztepe formasıyla toplam 310 maça çıktı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 49 gol kaydetti, 52 de asist yaptı. Halil'e 3.5 milyon Euro değer biçiliyor.Belçika ekibinin bir diğer hedefi ise kaleci İrfan Can Eğribayat. Yine bordo-mavili takıma transfer olacağı konuşulan ve Göztepe'de kalmak istemeyen 23 yaşındaki eldiven de Westerlo'nun radarında. İrfan Can, Göztepe kalesini 67 maçta korumuştu. Genç kalecinin Transfermark verilerine göre değeri 2 milyon Euro civarında.