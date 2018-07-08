Halil Ünal: ''O Süper denen Lig'e çıkacağız!''

Eskişehirspor'un 53'üncü kuruluş yıldönümü, Porsuk Çayı kıyısını dolduran yüzlerce taraftar meşaleler yakarak kutladı. Kulüp başkanı Halil Ünal,dedi.Eskişehirsporlu taraftarlar takımlarının 53'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama etkinliği düzenledi. Porsuk Çayı üzerine platformda Eskişehirsporlu taraftarların oluşturduğugrubu Eskişehirspor'un marşlarını çaldı. Porsuk Çayı'nın her iki kıyısı ile köprü üzerini dolduran yüzlerce taraftar da meşaleler yakarak takımlarına tezahüratta bulundu. Eskişehirsporlu futbolcular tekne ile kutlamanın olduğu platforma geldi ve taraftarların coşkusuyla karşılandı. Eskişehirspor'un önümüzdeki sezon giyeceği formalar manken kızlar tarafından tanıtıldı.Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, uzun yıllardır kutlanmayan kuruluş yılı kutlamalarını geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Diri, Eskişehirspor'a destek veren herkese teşekkür etti.Teknik direktör Fuat Çapa da Eskişehirspor'a gelerek hayallerini kavuştuğunu söyledi. Avrupa'da çok şehir gezdiğini, Eskişehir'den daha heyecanlı taraftarı, hiçbir yerde görmediğini belirti. Çapa,dedi.Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, yapacakları transferlerle şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracaklarını söyledi. Ünal şöyle konuştu:Konuşmaların ardından Eskişehirspor'un kuruluş yıldönümü pastası kesildi, sanatçı Volkan İmançer, Bando Es Es eşliğinde Eskişehirspor marşlarını seslendirdi.