Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler maça çıkmıyor!

MHK'nin 12 hakemle ilgili aldığı kararın ardından bir büyük şok daha yaşandı. Deprem etkisi yaratan gelişme sonrası Mete Kalkavan, liste dışı kalmamasına karşın hakemliği bırakma kararı almıştı...



MANCHESTER'DAN DÖNDÜ, TFF'YE 'GÖREV ALMAK İSTEMİYORUM' DEDİ



Hürriyet'te yer alan alan habere göre; Liste dışı kalan hakemlerle ilgili karar gündeme bomba gibi düşerken çok önemli bir gelişme daha yaşandı. FIFA kokartlı hakemlerimizde Halil Umut Meler, Arda Kardeşler'le birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek görev almak istemediklerini MHK'ya bildirdi.



Bu hafta içi Manchester'de City-Sporting maçını yöneten ve gelişmelerden haberdar olan hakem triosu, MHK'ya bu yönde talepte bulundu. Bu nedenle hakem sayısının azlığı nedeniyle geçen hafta ceza alması gereken Zorbay Küçük Başakşehir - Antalyaspor maçına atandı.



2 MAÇI İADE ETTİLER



Bu ikilinin iade ettiği maçlar ise Başakşehir - Antalyaspor ve Alanyaspor - Fenerbahçe mücadeleleri oldu. Kararın ardından Merkez Hakem Kurulu'nun tutumu merak konusu...



UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İngiltere temsilcisi Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Portekiz'in Sporting CP takımını konuk ederken mücadeleyi Halil Umut Meler yönetmişti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan'ın üstlenirken, 4'üncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev yapmıştı.





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