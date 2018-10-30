  •  
    F.Bahçe'nin YENİ hoca için gözünü diktiği liste
  •  
    "Volkan'ın ölüsü bile, hepsinin dirisine bedel"
  •  
    F.Bahçe'nin TEKLİFİNE "EVET" diyecek 12 isim
  •  
    Derbi öncesinde Terim'i ÇILGINA çeviren 4 şey!..
  •  
    Ve Cocu'nun İstabul'da kalma sebebi belli oldu

Halil Umut Meler, UEFA 2. VAR kursunda

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler, UEFA tarafından İspanya'da düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) kursuna katılıyor.

Kaynak: AA
Halil Umut Meler, UEFA 2. VAR kursunda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2018 13:10
FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler, UEFA tarafından İspanya'da düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) kursuna katılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Halil Umut Meler, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen UEFA 2. VAR kursunda yer alıyor.

Kursta, hakemlere VAR konusunda eğitimler verilecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için