Halil Umut Meler, UEFA 2. VAR kursunda

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler, UEFA tarafından İspanya'da düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) kursuna katılıyor.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Halil Umut Meler, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen UEFA 2. VAR kursunda yer alıyor.Kursta, hakemlere VAR konusunda eğitimler verilecek.