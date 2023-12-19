Halil Umut Meler saldırısını adli tıp tescil etti

Ankaragücü Başkanı Koca'nın yumruk attığı Hakem Halil Umut Meler'in adli tıp raporunda savcılığın suçlamalarında belirttiği hususlar tıbbi olarak onaylandı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Halil Umut Meler saldırısını adli tıp tescil etti
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19 Aralık 2023 10:30
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda Ankaragücü Kulübü'nün eski Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in Ankara Adli Tıp Kurumu raporunda, Meler'in yaralanmasının, "Basit tıbbi müdahale ile giderebilecek ölçüde hafif olmadığı, kemik kırığına neden olduğu, kırığın yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkilediği" tespitine yer verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 4 sanığın, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs", "Tehdit", "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

9 Ocak'ta ilk duruşması yapılacak yargılamada Koca'nın 13 yıla kadar hapsi isteniyor. 

 
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