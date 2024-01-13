Halil Umut Meler sahalara dönüyor

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halil Umut Meler sahalara dönüyor
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13 Ocak 2024 14:41
Son güncelleme 13 Ocak 2024 14:42
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Beş maçlık yenilgi serisine Adana Demirspor beraberliği ile son veren İstanbulspor, 6 puanla ligde son sırada yer alıyor.

Oynadığı 19 lig maçında 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan TÜMOSAN Konyaspor ise 18 puanla 18. sırada bulunuyor.

Halil Umut Meler sahalara dönüyor

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğramasının ardından 1 aylık ara sonrası İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla yeniden sahalara dönecek.

Meler, 11 Aralık'ta MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan müsabakanın ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde saldırısına uğramış ve 2 gün hastanede kalmıştı.

Ülkede infial uyandıran bu saldırının ardından ligde 16. hafta müsabakaları ertelenirken, Faruk Koca tutuklanmış ve sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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