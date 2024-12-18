Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nda görev alacak

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 21 Aralık-3 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Körfez Ulusları Kupası'nda düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nda görev alacak
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18 Aralık 2024 22:48
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 21 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Körfez Ulusları Kupası'nda görev alacak. 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meler ile yardımcıları Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan, Körfez Ulusları Kupası Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulunun onayıyla organizasyonda görev alacak.

Bu yıl 26. kez gerçekleştirilecek ve Kuveyt'in ev sahipliği yapacağı Körfez Ulusları Kupası, 1968 yılından bu yana düzenleniyor. Organizasyona, Orta Doğu ile Arap yarımadası ülkelerinin milli takımları katılıyor.

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