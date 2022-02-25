Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Real Betis turladı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Halil Umut Meler'in yönettiği maçta İspanyol ekip Real Betis ile Rus temsilcisi Zenit karşılaştı. 0-0 biten karşılaşmada ilk maçı 3-2 kazanan Real Betis tur atlayan taraf oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Real Betis turladı
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25 Şubat 2022 01:01
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda İspanyol ekip Real Betis ile Rus temsilcisi Zenit karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Real Betis, sahasında da Zenit ile golsüz berabere kalarak turu atladı. Kritik mücadelede Zenit'in attığı 2 gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Estadio Benito Villamarín'de oynanan ve Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede iki ekipte aradığı golü bulamayınca ilk maçı deplasmanda kazanan Real Betis turu geçti. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Arda Kardeşler yaptı.

Real Betis'te sakatlıkları bulunan Camarasa, Juan Miranda, Martin Montoya ve Rodri bu maçta forma giyemedi.

İspanyol temsilcisi Real Betis, rakibi Zenit'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.


İşte Halil Umut Meler'in 90+2. dakikada VAR'dan Zenit'in golünü iptal ettiği görüntü:



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