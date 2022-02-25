Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Real Betis turladı

Zenit eliminado da Europa League após empate em 0 a 0 com o Betis. Tinha perdido de 3 a 2 na ida.



Anularam este gol bem polêmico já nos acréscimos. Juiz apontou prisão de Erokhin após consulta ao VAR. pic.twitter.com/EcF2I4n0Wu



— Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) February 24, 2022

Yuri Alberto acabou de ter um gol anulado por impedimento no começo da jogada.



Seria seu primeiro com a camisa do Zenit. pic.twitter.com/F4532GtIsx



— Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) February 24, 2022

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda İspanyol ekip Real Betis ile Rus temsilcisi Zenit karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Real Betis, sahasında da Zenit ile golsüz berabere kalarak turu atladı. Kritik mücadelede Zenit'in attığı 2 gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.Estadio Benito Villamarín'de oynanan ve Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede iki ekipte aradığı golü bulamayınca ilk maçı deplasmanda kazanan Real Betis turu geçti. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Arda Kardeşler yaptı.Real Betis'te sakatlıkları bulunan Camarasa, Juan Miranda, Martin Montoya ve Rodri bu maçta forma giyemedi.İspanyol temsilcisi Real Betis, rakibi Zenit'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.