Halil Umut Meler'in babası Bülent Meler: 'İçim cız etti!'

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in babası Sabah Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'a konuştu.



'Babamın sözünü dinledim ve tercihimi hakemlikten yana kullandım" diyerek mesleğine başlamasında büyük etkisi olan baba Bülent Meler konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Maçı televizyondan canlı olarak seyrettim. Televizyondan oğluma yumruk atıldığını görünce yüreğim sızladı. Bir baba ne hissederse ben de onu hissettim. İçim cız etti. Oğluma atılan yumruğun acısını yüreğimde hissettim. Olaydan sonra oğlumla da görüştüm. Durumu iyi. Hastane doktoru İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile birlikte açıklama yaptı. Açıklamayı ben de takip ettim. Oğlum çarşamba günü hastaneden çıkacak. Hastaneden çıkıp İzmir-Selçuk'a gelecek. O zaman yüz yüze detaylı konuşacağız." ifadelerini kullandı.



DEVLET YETKİLİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ



Bülent Meler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da devlet yetkililerine gösterdikleri reaksiyondan dolayı teşekkür etti. Baba Bülent Meler, paylaşımında "Başta Selçuklu hemşerilerim olmak üzere oğluma ve ailemize sahip çıkan tüm devlet yetkilerine ve spor camiasına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



"BABA SÖZÜ DİNLEDİM, HAKEM OLDUM"



Hakem Umut Meler, 8 sene önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine verdiği röportajda, "Futbola ilginiz nasıl başladı?' sorusunu, "Babam kulüp yöneticisiydi. Selçuk Efesspor'da uzun yıllar yöneticilik yaptı. Futbola aşıktı. Uzun yıllar da futbol oynamışlığı vardı. Aynı zamanda hakemliği de takip ediyordu. Çocukluğumdan beri, "Hakem ol. Daha iyi yaparsın" diyerek bana hakemliği aşıladı. Üniversiteyi kazandıktan sonra bana bıraktı. "İster hakem ol, ister futbola devam et" dedi. Ben de babamın sözünü dinledim ve tercihimi hakemlikten yana kullandım. 10 yıldan beri de hakemlik yapıyorum" diye yanıtlamıştı.





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