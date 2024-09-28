Halil Umut Meler için flaş iddia!

Cemal Ersen, Milliyet'teki köşesinde Halil Umut Meler için flaş ifadeler kullandı.



Ersen, Halil Umut Meler için, "Yıldırmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.



İşte o ifadeler:



"Halil Umut Meler, FIFA elit kategorideki tek hakemimiz. UEFA onu el üstünde tutuyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid- Stuttgart maçını yönetti. Gelin görün ki, Türkiye'de birileri tarafından sistematik biçimde yıldırılmaya çalışılıyor."



"Örnek mi? Meler bu sezon Avrupa'da üç maça çıktı. Üçü de hatırı sayılır takımlar arasında idi. Süper Lig'in geride kalan altı haftasında ise sadece iki... "Kurnazca" yapılmış bir atama diye düşündüğüm yarınki Trabzonspor - Konyaspor maçıyla birlikte üç olacak. Dahası mı? Meler bu süreçte dört kez de Video Yardımcı hakemliği yaptı. Ne alaka ise; ikisi 1. lig müsabakası. Kimse bana masal anlatmasın. Meler gibi üst düzey bir hakeme yapılmaya çalışılan şey büyük haksızlıktır. Bizim bilmediğimiz, sizin bildiğiniz şeyler varsa çıkın açıklayın. 8 Mart operasyonu ve yeni sezon kadro yapılanmasında devre dışı bırakamadığınız Meler ile ne hesabınız var bilmek isterim."



"MHK Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun Meler konusunda tek başına inisiyatif alabileceğini sanmıyorum! FIFA kokartlı hakemin yarın Trabzonspor aleyhine vereceği bir karardan sonra başına gelecekleri tahmin bile etmek istemiyorum. Dolayısıyla atamanın iyi niyetli yapıldığından şüpheliyim. Samimi dileğim; Halil Umut Meler ve ekibinin bu maçta büyük bir dayanışma göstererek hakkaniyetli yönetim sergileyerek pusuda bekleyenlere istedikleri kozu vermemesidir."



