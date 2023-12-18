Halil Umut Meler için açıklama: "Sakın derbiye vermeyin!"

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler için önemli bir açıklama geldi. Prof. Dr. Rıdvan Ekmekçi, hakem Meler'in Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine kesinlikle atanmaması gerektiğini söyledi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Halil Umut Meler için açıklama: 'Sakın derbiye vermeyin!'
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18 Aralık 2023 10:38
Hakemlerle uzun bir dönem zihinsel çalışmalar yapan Prof. Dr. Rıdvan Ekmekçi, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı ile ilgili konuştu.

24 Aralık tarihinde oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray maçına Meler'in atanmasının yanlış olacağını vurgulayan Rıdvan Ekmekçi, şunları söyledi:

"Hakem Halil Umut Meler'e atılan yumruk olayından sonra spor ve hakem camiasında yaşanan birlik beraberlik ortamının gerçekçi olduğunu düşünmüyorum.

"BİRLİKTELİK ORTAMI ZAMANLA DAĞILIR"

Kulüp başkanlarının, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerinin açıklamalarının alt metinlerine baktığımızda hakemleri yine eleştirdiklerini net olarak görüyoruz. Bir anlamda aba altından sopa gösteriyorlar. Bu tür söylemler ve yapılan saldırılar hakemlerin psikolojilerini olumsuz yönde etkiliyor. Bu dönemde yaşanan birliktelik ortamı zamanla dağılacaktır. Hakemler bu durumları üzerinden atmak için özel olarak uzman kişilerle psikolojik çalışmalar yapmalılar.

"BU OLAY BÜTÜN HAKEMLERİ ETKİLEDİ"

Avustralya'da şiddete sıfır tolerans uygulaması var. Bir basketbol maçında bir sporcu, hakeme top fırlattı diye 20 yıl men cezası aldı. Bu tür cezaların ülkemizde uygulanması gerekir. Meler'in beden diline baktığımda mutsuz olduğunu net olarak söyleyebilirim. En az 1 ay maç almamalı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kesinlikle görev verilmemeli. 6 ay boyunca doğru bir şekilde rehabilitasyon çalışması yapılmalı. Bu olay, tüm branşlardaki hakemleri olumsuz etkiledi."

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