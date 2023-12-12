Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı, bırakacak mı?

Halil Umut Meler'in hakemliği bıraktığına dair bilgiler, eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Genel Sekreteri Ali Kunak tarafından yapılan açıklamalar üzerine ortaya çıktı.

Halil Umut Meler'in hastaneye kaldırılmasının ardından Ali Kunak, yaptığı bir açıklamada Halil Umut Meler'in hakemliği bırakma kararı aldığını belirtti. Kunak, Meler'in olayın şokunu halen yaşadığını ve kendisiyle yapılan görüşmede kesin bir şekilde "Bu iş bitti, benden bu kadar" tarzında ifadeler kullandığını aktardı. Kunak ayrıca, Halil Umut Meler'in İzmir'e döndüğünde ailesiyle konuşarak bu kararı netleştirmesi gerektiğini söylediklerini ekledi.



HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 tarihinde doğmuş olup, Türk futbolunun çeşitli kademelerinde hakemlik yapmış bir isimdir. Süper Lig'de birçok maça düdük çalmış olan Meler, aynı zamanda uluslararası arenada da görev yapmıştır. Ancak yaşanan saldırı sonrasında aldığı kararla hakemlik kariyerine son verdiği belirtilmektedir.



HALİL UMUT MELER'İN DURUMU NASIL?

Halil Umut Meler'in sağlık durumuyla ilgili olarak Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, yaptığı açıklamada, beyin ve karın bölgesine yönelik yapılan tetkikler sonucunda hayati tehlikesinin olmadığını, göz çevresinde kanama ve çatlak olduğunu, kafa travması sebebiyle takibin sürdüğünü ifade etmiştir.