Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi görevi

Manchester City ile Sporting Lizbon arasında 9 Mart Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçı, FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi görevi
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07 Mart 2022 13:38
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Manchester City ile Portekiz'in Sporting Lizbon takımları arasında 9 Mart Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci müsabakasını yönetecek.

Etihad Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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