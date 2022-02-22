Halil Umut Meler'e Avrupa Ligi'nde görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Betis ile Rusya'nın Zenit takımları arasında 24 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off ikinci maçında düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halil Umut Meler'e Avrupa Ligi'nde görev
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22 Şubat 2022 17:23
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Betis ile Rusya'nın Zenit takımları arasında 24 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off ikinci maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Sevilla kentindeki Benito Villamarin Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Arda Kardeşler yapacak.

 

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