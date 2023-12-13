Halil Umut Meler'den ''Devam edecek misiniz?'' sorusuna cevap

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmanın bitiminde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Halil Umut Meler, sağlığıyla ilgili herhangi bir şey olmadığını, gerekli açıklamaların yapıldığını bildirdi.



Acıbadem Ankara Hastanesi'nden taburcu edildikten sonra kara yoluyla İzmir'e gelen Meler'i evinin bulunduğu Selçuk ilçesi Pamucak Mevkii Sokağı'ndaki Pamucak Tur Sitesi girişinde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabaları ve hakem arkadaşları çiçeklerle karşıladı.



Evine yürüdüğü sırada gazetecilerin sağlığıyla ilgili sorusunun üzerine Meler, "Sağlık durumum iyi, herhangi bir sıkıntı yok, zaten doktorlar gerekli açıklamayı yaptılar. Teşekkür ederim. Evime geçmek istiyorum, sağ olun." dedi.



Meler, "Hakemliğe devam edecek misiniz?" sorusuna "Şu anlık herhangi bir durum yok, sadece evime geçmek istiyorum." diye cevap verdi.



Basın mensupları eşliğinde evine doğru yürüyen Meler, kendisini karşılayanlara selamlaşıp, babası Bülent Meler'le kucaklaştıktan sonra evine geçti







MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN MELER AÇIKLAMASI



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada hakem Halil Umut Meler'in hakemliği bırakmayı düşünmediğini söyledi.



İşte o açıklama;



"BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR"



TFF Başkanı yaptığı açıklamada "Hakemler resmi açıklama yaptı. Hepimiz insanız, aslında önce bunu düşünmemiz lazım. Hakemlerin ruh halleri o gün çok kötüydü. Hafta sonu hakemlerle kamp yapacağız. Psikolojilerinin eski hale gelmesi için büyük bir çaba içerisinde olunacak. Öz güvenlerini yerine getirmeye çalışacağız. Hakemlerin hepsi empati yapıyor. Biz de onlara gerekeni anlattık ve onlar da mutabık kaldı. Halil Umut Meler de UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakemimiz. EURO2024'te de görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta hakemlerin başında Rosetti ile görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in bırakmayı düşündüğü doğru değil. Kaybetmek çok kolay, kazanmak lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız." ifadelerini kullandı.





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