Halil Umut Meler'den derbide 1'i kırmızı 6 kart

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler, maçta toplam 6 kart gösterdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
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Halil Umut Meler'den derbide 1'i kırmızı 6 kart
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09 Ocak 2023 01:45
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılı ekibin 3-0 kazandığı mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen oldu. Halil Umut Meler derbide Galatasaraylı futbolculara 5 sarı, Fenerbahçeli futbolculara da 1 kırmızı, 3 sarı kart gösterdi.

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