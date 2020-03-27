Halil Sezai saçları kesti; "Memnun musun korona?"

Uzun saçlarını kazıtan ünlü şarkıcı Halil Sezai, fotoğrafın altına esprili bir not düştü

Halil Sezai saçları kesti; 'Memnun musun korona?'
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27 Mart 2020 13:43
Hem dünyada hem de Türkiye'de giderek yayılan koronavirüs salgınından korunabilmek amacıyla kedisi, köpeği ve kaplumbağasıyla beraber eve kapanan Halil Sezai, karantina günlerinden fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

OLACAĞI BUYDU

Halil Sezai, sayfasına eklediği son kareyle sevenlerini şaşırttı. Uzun saçlarını kazıtan ünlü şarkıcı, fotoğrafın altına esprili bir not düştü: "Al işte olacağı buydu. Memnun musun korona? Memnun musun Çin?" Bu paylaşıma Instagram kullanıcılarından yorum yağdı

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