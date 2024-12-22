Halil Özer: 'Normal bir hata değil, kasıt ararım!'

Halil Özer, Milliyet'teki köşesinde Eyüpspor - Fenerbahçe maçının hakemi Emre Kargın ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun ile ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.
Halil Özer'in yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Eyüpspor-Fenerbahçe maçından sonra konuştuğum bir hakem hocası aynen şöyle dedi... "Bu maçtan hakemler için üç tane seminer çıkar..." Çok doğru ben bugüne kadar bir maçta bu kadar çok hakem hatası yapılan bir maçı ne gördüm ne duydum... Ancak beni çok rahatsız eden bir konu var... Hadi diyelim faulleri görmedi, yanlış düdükler çaldı, oyunu kontrol edemedi... Bunlar olabilir. Ama öyle bir hata var ki büyük sıkıntı... 63. dakikada Tadic'in ortasına yapılan el müdahalesine VAR'ın kayıtsız kalması inanılır gibi değil. VAR'da kim var. Mustafa İlker Coşkun... Hani şu Trabzonspor - Kasımpaşa maçında Enis Destan pozisyonuna penaltı veren VAR hakemi... Oraya torpille oturan eski bir hakem... Onu torpille oraya oturtan eski hakem hocası ise yorumculuk yapıyor. Zaten bu işler hep torpille yürüyor o da ayrı mesele. Arkadaş kanıtın ağababası elinde, bizden önce sen görüyorsun, top ele çarpma ile yön değiştiriyor. VAR'ın başka görevi var mı? Hayır yok. Bunu görmeyeceksin neyi göreceksin? Yani bu normal bir VAR hatası değil. Eğer VAR bunu görmüyorsa ben orada kasıt ararım... Geçen hafta Adana Demirspor-Beşiktaş maçında kural hatası olabilecek pozisyonu görmeyen Oğuzhan Çakır bu hafta yine maç yönetiyor. Ne yapmak istiyorlar neyin peşindeler gerçekten anlamak mümkün değil. Özet; şu anda tarihimizin en kötü MHK'sı ile karşı karşıyayız. Ve ne yazık ki çok az kişi bunun farkında..." [Milliyet]
Halil Özer'in yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Eyüpspor-Fenerbahçe maçından sonra konuştuğum bir hakem hocası aynen şöyle dedi... "Bu maçtan hakemler için üç tane seminer çıkar..." Çok doğru ben bugüne kadar bir maçta bu kadar çok hakem hatası yapılan bir maçı ne gördüm ne duydum... Ancak beni çok rahatsız eden bir konu var... Hadi diyelim faulleri görmedi, yanlış düdükler çaldı, oyunu kontrol edemedi... Bunlar olabilir. Ama öyle bir hata var ki büyük sıkıntı... 63. dakikada Tadic'in ortasına yapılan el müdahalesine VAR'ın kayıtsız kalması inanılır gibi değil. VAR'da kim var. Mustafa İlker Coşkun... Hani şu Trabzonspor - Kasımpaşa maçında Enis Destan pozisyonuna penaltı veren VAR hakemi... Oraya torpille oturan eski bir hakem... Onu torpille oraya oturtan eski hakem hocası ise yorumculuk yapıyor. Zaten bu işler hep torpille yürüyor o da ayrı mesele. Arkadaş kanıtın ağababası elinde, bizden önce sen görüyorsun, top ele çarpma ile yön değiştiriyor. VAR'ın başka görevi var mı? Hayır yok. Bunu görmeyeceksin neyi göreceksin? Yani bu normal bir VAR hatası değil. Eğer VAR bunu görmüyorsa ben orada kasıt ararım... Geçen hafta Adana Demirspor-Beşiktaş maçında kural hatası olabilecek pozisyonu görmeyen Oğuzhan Çakır bu hafta yine maç yönetiyor. Ne yapmak istiyorlar neyin peşindeler gerçekten anlamak mümkün değil. Özet; şu anda tarihimizin en kötü MHK'sı ile karşı karşıyayız. Ve ne yazık ki çok az kişi bunun farkında..." [Milliyet]