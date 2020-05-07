Halil Necipoğlu kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Halil Necipoğlu hayatı

1968 Erzurum doğumlu Halil Necipoğlu'nun babasıda imamlık yapmıştır. Beyazıt Cami imamı İsmail Biçer'den dersler alan Halil Necipoğlu İmam Hatip Lisesini bitirmiş ardından İlahiyat Fakültesi Ön Lisans Programını tamamlamıştır.

07 Mayıs 2020 13:46
Halil Necipoğlu kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Halil Necipoğlu hayatı
İlahiyatçı, din adamı, tasavvuf müziği sanatçısı, televizyon programı sunucusu. Star Tv'de Ramazan Bereketi programını sunan Halil Necipoğlu, 1968 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Babası da imam olan Halil Hoca, 14 yaşında hafızlık eğitimini tamamladı. İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi ön lisans mezunudur.
Hafız Amir Ateş'ten musiki dersleri de alan Halil Necipoğlu, 2011 yılında Dolmabahçe Sarayı Camisi'nde imamlık görevi yaptı. Çeşitli kanallarda sahur programları hazırlayıp sundu. Son olarak Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında jüri üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Camideki Adam ve Semavi Vuruşlar isminde albümleri de bulunan Halil Necipoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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