Halil Dervişoğlu'na Türkiye yolu göründü

Kiralık olarak Twente'de olan Halil Dervişoğlu, Hollanda kulübünden ayrıldı. Takımı Brentford'a dönecek olan forvet oyuncusuna Trabzonspor ve Alanyaspor talip oldu.



Twente teknik direktörü Jan Streuer, genç oyuncunun ayrılığı için; "Twente için oynamak istemelisin, bizim motive olmayan oyunculara ihtiyacımız yok. Ben buna razıyım." dedi.



BRENTFORD'DAN TÜRKİYE'YE



Championship takımı Brentford, 21 yaşındaki forvet oyuncusunu Türkiye'ye satma planını yapıyor. Trabzonspor ve Alanyaspor oyuncunun transferi için harekete geçen Süper Lig kulüpleri oldular.



Twente'de bu sezon 11 resmi maça çıkan Halil Dervişoğlu, maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.



