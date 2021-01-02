Halil Dervişoğlu'na Türkiye yolu göründü

Halil Dervişoğlu'nun Hollanda'dan ayrılması sonrası Türkiye iddiaları yeniden güçlendi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Halil Dervişoğlu'na Türkiye yolu göründü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2021 17:12
Kiralık olarak Twente'de olan Halil Dervişoğlu, Hollanda kulübünden ayrıldı. Takımı Brentford'a dönecek olan forvet oyuncusuna Trabzonspor ve Alanyaspor talip oldu.

Twente teknik direktörü Jan Streuer, genç oyuncunun ayrılığı için; "Twente için oynamak istemelisin, bizim motive olmayan oyunculara ihtiyacımız yok. Ben buna razıyım." dedi.

BRENTFORD'DAN TÜRKİYE'YE

Championship takımı Brentford, 21 yaşındaki forvet oyuncusunu Türkiye'ye satma planını yapıyor. Trabzonspor ve Alanyaspor oyuncunun transferi için harekete geçen Süper Lig kulüpleri oldular.

Twente'de bu sezon 11 resmi maça çıkan Halil Dervişoğlu, maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için