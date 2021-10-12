Halil Dervişoğlu: 'Yarıştayız, mutluyuz'

A Milli Takımımızın Letonya'yı 2-1 yendiği maçın sonrasında Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu.



Dünya Kupası şansının sürdüğünü vurgulayan Halil, "Oyuna çok girmek istiyordum. Yenmemiz gereken bir maçtı. İstemediğimiz bir oyun çıkardık ama en önemlisi yenmekti, yendik. Hala şansımız var. Takım olarak çok mutlu olduk. İnşallah devam ederiz." dedi.



İnandıklarını söyleyen genç oyuncu, "Son saniyeye kadar inandık. Her topta gol olması için hareket ettik. Allah'tan son dakikalarda penaltı oldu ve Burak Ağabey attı. Takım olarak inandığımızda başaracağımızı görüyoruz. Daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Bir sonraki kampta buna bakacağız. Hala yarışta kaldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.



