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Halil Derviþoðlu: "Þenol Hoca ne derse yaparým"

Galatasaray'da kiralýk oynayan ve A Milli Takým'a da yükselen Kerem Derviþoðlu konuþtu.

Halil Derviþoðlu: 'Þenol Hoca ne derse yaparým'
A Milli Takým'ýn Antalya kampýnda Halil Derviþoðlu açýklamalarda bulundu.

Azerbaycan maçýnda ilk maçýna çýkan ve golünü atan Halil Derviþoðlu "Þenol Hocama teþekkür ediyorum bana güvenip inandýðý için. Dün ilk golümü attým. Ýnþallah daha fazlasý nasip olur. Asýl mevkim santrfor. Þenol Hoca hangi bölgede görev verirse, oynarým. Elimden gelenin fazlasýný yaparým. Burak Yýlmaz, Enes Ünal gibi iyi santrforlar var. Ýnþallah ben de daha fazla katký saðlarým ve o seviyeye gelirim." dedi.

Kerem Aktürkoðlu ile Milli Takým'da yer almasý hakkýnda sorulan soruya yanýt veren Halil Derviþoðlu "Kerem Aktürkoðlu ile Galatasaray'da yedek baþladýk, forma þansý bulduk ve deðerlendirdik. Sonra bize A Milli Takým nasip oldu. Ýnþallah ikimiz için de hayýrlýsý olur." diye konuþtu.

Galatasaray'daki sezonunu deðerlendirmesi istenen Halil Derviþoðlu "Ýlk geldiðimde oynayamadým ancak Fatih Hocam daha sonra þans verdi. Þampiyon olsaydýk, daha güzel olurdu. Takýma katký saðladýðýmý düþünüyorum." ifadelerini kullandý.

S Takýmlar O G B M A Y Av. P
1 Ýtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ýsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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