Halil Dervişoğlu: 'Önemli olan ilk goldü'

Halil Dervişoğlu 4-0'lık Faroe Adaları galibiyeti sonrası TRT'ye konuştu.



Maçın ilk yarısında rakibin yaptığı katı savunmayla maça başladıklarını söyleyen Dervişoğlu, "Rakibin geri çekileceğini tahmin etmiştik o yüzden ilk yarı biraz zor geçti. Böyle maçlarda önemli olan ilk gol oluyor. Golden sonra rahatladık." sözlerini kullandı.



Dervişoğlu moralsiz göründüğüne ilişkin soruya ise "Dışarıdan biraz ciddi görünüyor olabilirim ancak neşeli bir insanımdır aslında." açıklamasını yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ