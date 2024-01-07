Halil Dervişoğlu, Okan Buruk ile görüştü: "O sevinci yaparım"

Okan Buruk ile görüşen Halil Dervişoğlu, "Şimdi tam zamanı. Buraya oturmaya gelmedim. Sahada golümü atıp Icardi sevincini ben yapmak istiyorum." dediği belirtildi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu, Okan Buruk ile görüştü: 'O sevinci yaparım'
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07 Ocak 2024 11:29
Galatasaray'da Mauro Icardi'den gelen kötü haber taşları yerinden oynattı. Teknik Direktör Okan Buruk, Bakambu'nun da Afrika Kupası'na gitmesi sebebiyle forvette kimi oynatacağı konusunda kararsız kaldı.

Dries Mertens, Zaha, Barış Alper ve Halil Dervişoğlu seçenekleri bulunan Buruk, idmanda bu oyuncuları değişmeli olarak kullanıyor. Sezon başında Beşiktaş ile anlaşmasına rağmen Galatasaray'ı tercih eden Halil ise fırsatı değerlendirmek istiyor.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ

Bu sezon beklediği süreleri alamayan Halil, Okan Buruk ile görüşerek oynamak istediğini iletti. Galatasaray'a faydalı olmak istediğini söyleyen Halil, Kendimi formda ve hazır hissediyorum. Sabırla sıramı bekledim, şimdi de önümde bir fırsat var. Bunu kullanmak istiyorum. Gollerimi atarım ve Icardi sevincini ben yaparım." sözleriyle Buruk'u ikna etmeye çalıştı.

Okan Buruk'un son iki idmanda Halil'i tek forvet olarak denediği ve bu akşamki Konyaspor maçında ileri uçta genç oyuncuya şans vereceği öğrenildi. 

 
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