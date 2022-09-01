Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu!

Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu.



İngiltere Championship ekiplerinden Burnley, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu bir yıllığına kiraladığını duyurdu.



Genç futbolcu ile Galatasaray da tekrardan ilgilenmiş ancak transferde bir sonuç alamamıştı.





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