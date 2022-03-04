Halil Dervişoğlu'nun babasından sitem dolu paylaşım

Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu'ndan sitemkar paylaşım geldi.

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Halil Dervişoğlu'nun babasından sitem dolu paylaşım
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04 Mart 2022 12:18
Son olarak Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmayan Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu'ndan sitemkar paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Muzaffer Dervişoğlu; "Yetenek, Allah vergisidir. Biz kendimizi biliyoruz. Altını çamura da soksan değerinden bir şey kaybetmez." ifadelerine yer verdi.

Halil Dervişoğlu son olarak Göztepe ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya 11'de başlamış ancak ikinci yarı oyundan alınmıştı.

Sezon başında Brendford'tan kiralanan Halil Dervişoğlu bu sezon 21 maçta 3 golü bulunuyor.

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