Halil Dervişoğlu'nun babası transfer için devrede

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Halil Dervişoğlu için babası da devreye girdi.

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Halil Dervişoğlu'nun babası transfer için devrede
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25 Mayıs 2021 13:18
Galatasaray, bonservisi pahalı gelen Halil Dervişoğlu'nu bir yıl daha kiralamak için görüşmelere başladı.

Önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giymek isteyen golcü futbolcunun, Brentford'a da bu talebini bildirdiği öğrenildi.

Baba Muzaffer Dervişoğlu'nun da oğlunun Galatasaray'da devam etmesini çok istediği ve görüşmelerde aktif rol oynadığı ifade edildi.


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