Halil Dervişoğlu'ndan Galatasaray kararı

Galatasaray'da bu sezon fazla süre alamayan ve ayrılığı gündeme gelen Halil Dervişoğlu, sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlama kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu'ndan Galatasaray kararı
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02 Ocak 2024 10:46
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, sezonu takımda tamamlama kararı aldı.

İngiltere'den Championship ekipleri ve Hollanda'dan iki kulüp, Halil Dervişoğlu'nu kiralamak istedi.

Milli oyuncu ise sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlamaya karar verdi. Halil, Afrika Kupası'na gidecek Cedric Bakambu'nun yokluğunda daha fazla süre almayı bekliyor.

Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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