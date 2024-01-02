Halil Dervişoğlu'ndan Galatasaray kararı

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, sezonu takımda tamamlama kararı aldı.
İngiltere'den Championship ekipleri ve Hollanda'dan iki kulüp, Halil Dervişoğlu'nu kiralamak istedi.
Milli oyuncu ise sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlamaya karar verdi. Halil, Afrika Kupası'na gidecek Cedric Bakambu'nun yokluğunda daha fazla süre almayı bekliyor.
Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.
İngiltere'den Championship ekipleri ve Hollanda'dan iki kulüp, Halil Dervişoğlu'nu kiralamak istedi.
Milli oyuncu ise sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlamaya karar verdi. Halil, Afrika Kupası'na gidecek Cedric Bakambu'nun yokluğunda daha fazla süre almayı bekliyor.
Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU