Halil Dervişoğlu'na teklif yağıyor

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu'na devre arası için birçok talip çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu'na teklif yağıyor
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13 Aralık 2023 12:51
Galatasaray'da forma şansı bulamayan, Avrupa kadrosunda da yer almayan Halil Dervişoğlu'nun devre arasında kiralık gönderilmesi planlanıyor.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray oyuncuyu göndermekle ilgili kesin kararını vermeden, Süper Lig'den genç forvete çok sayıda talip çıktığı öğrenildi.

Halil'i isteyen kulüplerin bir kısmı, oyuncuya ilk 11'de oynama garantisi de sunuyor. Aslan'ın hocası Okan Buruk, Halil Dervişoğlu ile ilgili son kararını aralık ayının son haftasında verecek.

Galatasaray formasıyla bu sezon 11 resmi maça çıkan Halil, bu maçlarda 2 gol kaydetti.



 
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