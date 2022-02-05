Halil Dervişoğlu'na özel program

Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen Bafetimbi Gomis henüz hazır olmadığı için Alanyaspor'a karşı forvette yine Halil Dervişoğlu görev yapacak.



Genç forvetin son vuruşlardaki eksiğini gidermek için teknik heyet özel bir program uyguluyor.



Genç forvetin, Kerem ve Emre Kılınç'la uyumunu artırmak için farklı bir hücum antrenmanı yapıldığı öğrenildi.





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