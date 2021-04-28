Halil Dervişoğlu: 'Kendime baskı kuruyorum!'

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, Konyaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Top hakimiyetinin kendilerinde olduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Top hakimiyeti bizdeydi. İlk yarı pozisyona girme sıkıntısı yaşadık. Emre Ağabey'in attığı golle galibiyet geldi. Mutluyuz. Sonraki maça bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Gol atmak için kendisine baskı kurduğunu söyleyen genç futbolcu, "Her santrfor kendisine baskı kurar gol atmak için. Daha önemli olan maçı kazanmamız. Bunu yaptık. Sonraki maçlarda daha etkili olup kazanacağız." ifadelerini kullandı.



