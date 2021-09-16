Halil Dervişoğlu: "İnşallah her maç kazanırız"

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Lazio maçının ardından açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu: 'İnşallah her maç kazanırız'
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16 Eylül 2021 22:20
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Lazio'yu 1-0 yendikleri karşılaşma sonrasında konuştu.

Kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Halil, "Bugün çok iyi oynadık, takım olarak çok iyiydik. Pozisyonlara da girdik. Gol biraz şanslı oldu ama galip olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Taraftarın desteğine değinen genç futbolcu, "Stadyum full olmamasına rağmen yine çok güzeldi. Desteklerini hissettirdiler. Takıma da yansıdı bu. İnşallah her maç onların desteğiyle galip geliriz." ifadelerini kullandı.


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