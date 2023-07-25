Halil Dervişoğlu ilk maçında golünü attı

Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu, çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı.
2020-2021 sezonunun ikinci yarısı ile 2021-2022 sezonda kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Halil Dervişoğlu, 1 sezon aradan sonra Galatasaray'a bu kez bonservisiyle geldi.
Sarı-kırmızılı formayla 432 gün sonra maça çıkan genç futbolcu, Zalgiris karşısında 78. dakikada fileleri havalandırdı.
2020-2021 sezonunun ikinci yarısı ile 2021-2022 sezonda kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Halil Dervişoğlu, 1 sezon aradan sonra Galatasaray'a bu kez bonservisiyle geldi.
Sarı-kırmızılı formayla 432 gün sonra maça çıkan genç futbolcu, Zalgiris karşısında 78. dakikada fileleri havalandırdı.