Halil Dervişoğlu ilk maçında golünü attı

Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu, çıktığı ilk maçta golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu ilk maçında golünü attı
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25 Temmuz 2023 21:33
Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu, çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı.

2020-2021 sezonunun ikinci yarısı ile 2021-2022 sezonda kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Halil Dervişoğlu, 1 sezon aradan sonra Galatasaray'a bu kez bonservisiyle geldi.

Sarı-kırmızılı formayla 432 gün sonra maça çıkan genç futbolcu, Zalgiris karşısında 78. dakikada fileleri havalandırdı.

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