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Halil Dervişoğlu: "İlk maçımda ilk golümü attım, mutluyum"

A Milli Takımımızın genç futbolcusu Halil Dervişoğlu, Azerbaycan maçının ardından konuştu

Halil Dervişoğlu: 'İlk maçımda ilk golümü attım, mutluyum'
A Milli Takımım formasıyla ilk maçına çıkan ve ilk golünü atan Halil Dervişoğlu, Azerbaycan maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İlk maçında gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen Dervişoğlu, "Ay-yıldızlı formayla ilk maçında golümü attım, çok mutluyum. Beni çağırdığı, bana güvendiği için Şenol hocama teşekkür ederim. Oyun olarak belki hep beraber daha iyi performans sergileyebilirdik ama milli maçlara kazanmak için çıkarsın ve biz de kazandık. İnşallah böyle devam ederiz." dedi.

Kerem Aktürkoğlu için de konuşan Halil, "Kerem de burada, onun için de mutluyum. Kerem ile aramızda iyi bir bağ var Galatasaray'da oynadığımız için. Sahada iyi anlaşabiliyoruz. Kerem hızıyla, koşularıyla etkili bir oyuncu, inşallah onun için de hayırlısı olur ve kendini gösterip yüksek yerlere gelir." ifadelerini kullandı.

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