Halil Dervişoğlu için transfer yarışı

Galatasaray'da performansı beklentilerin altında kalan Halil Dervişoğlu için Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları ortaya atılmıştı. İngiltere'nin Brentford takımından kiralanan Halil için İspanyol basınından flaş bir haber gündeme düştü.Habere göre Halil Dervişoğlu, yakın çevresine İspanya La Liga'da oynamak istediğini belirtti. Premier Lig ve Süper Lig'de kariyerine devam etmeyi düşünmeyen golcü futbolcu için 3 İspanyol ekibinin devrede olduğu iddia edildi.Celta Vigo, Valencia ve Real Betis'in Halil Dervişoğlu için temas kurduğu öğrenildi. Celtanın transfer yarışında önde olduğu belirtilirken, 3 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkarttığı yazıldı. Valencia ve Real Betis de masadaki diğer takımlar.Halil Dervişoğlu için Beşiktaş'ın devrede olduğu biliniyordu. Galatasaray'ın Brentford'dan kiraladığı ve performansını yeterli bulmadığı için bonservisini almamaya karar verdiği forvet oyuncusu için Beşiktaş görüşmelere başlamıştı. Siyah beyazlılar yabancı sınırının azalması sebebiyle Halil'i transfer etmeyi düşünüyordu.