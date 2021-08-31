Halil Dervişoğlu için transfer savaşı

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Halil Dervişoğlu için transfer savaşı çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Halil Dervişoğlu için transfer savaşı
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31 Ağustos 2021 16:45
Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giymek isteyen Halil Dervişoğlu için flaş gelişmeler yaşandı.

Gün içerisinde Fenerbahçe'nin Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istediği ortaya çıktı. Fenerbahçe, Brentford'a Halil Dervişoğlu'nu kiralamak için 1 Milyon euro önerdi. 

Bu gelişmenin ardından Galatasaray da devreye girdi ve Halil Dervişoğlu için İngiliz ekibine teklif yaptı. Sarı-kırmızılıların transfer için anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu'na yıllık 8 Milyon TL ödeyeceği belirtildi.

Milli futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceği ve Galatasaray'a imza atacağı iddia edildi.

"GALATASARAY'A GELİYOR" 

Spor yazarı Levent Tüzemen, "Galatasaraylı bir yönetici ile az önce konuştum. Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a yakın olduğunu söyledi" açıklamasını yaptı.


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