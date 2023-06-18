Bonservisi İngiliz ekibi Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması geldi.
Milli futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Halil'in Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını söyledi.
Radyo Gol'e konuşan Muzaffer Dervişoğlu, "Türkiye ve Hollanda'dan teklifler var düşünme aşamasındayız. Halil, Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Neden olmasın?" sözlerini sarf etti.
GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI
Halil Dervişoğlu, daha önce Türkiye'de Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.
GEÇEN YILI BURNLEY'DE GEÇİRDİ
23 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Burnley'de geçirdi. Halil Dervişoğlu, Burnley'de süre aldığı 9 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
Brentford ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek milli oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
Milli futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Halil'in Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını söyledi.
Radyo Gol'e konuşan Muzaffer Dervişoğlu, "Türkiye ve Hollanda'dan teklifler var düşünme aşamasındayız. Halil, Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Neden olmasın?" sözlerini sarf etti.
GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI
Halil Dervişoğlu, daha önce Türkiye'de Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.
GEÇEN YILI BURNLEY'DE GEÇİRDİ
23 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Burnley'de geçirdi. Halil Dervişoğlu, Burnley'de süre aldığı 9 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
Brentford ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek milli oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
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