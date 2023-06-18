Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Halil Dervişoğlu için babası Muzaffer Dervişoğlu'ndan açıklama geldi. Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun Türkiye'ye sıcak baktığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması
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18 Haziran 2023 16:19
Bonservisi İngiliz ekibi Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması geldi.

Milli futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Halil'in Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını söyledi.

Radyo Gol'e konuşan Muzaffer Dervişoğlu, "Türkiye ve Hollanda'dan teklifler var düşünme aşamasındayız. Halil, Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Neden olmasın?" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI

Halil Dervişoğlu, daha önce Türkiye'de Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

GEÇEN YILI BURNLEY'DE GEÇİRDİ

23 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Burnley'de geçirdi. Halil Dervişoğlu, Burnley'de süre aldığı 9 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

Brentford ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek milli oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

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