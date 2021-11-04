Galatasaray'da forma giyen Halil Dervişoğlu, 1-1 biten Lokomotiv Moskova maçının ardından açıklamalar yaptı.



Takımın performansına değinen milli futbolcu, "Takım olarak iyi performans sergiledik, 1-1 olmasına rağmen, Ders aldık. 1-0 öne geçince yakaladıklarımızı değerlendirmeli, gol yememeye dikkat etmeliyiz. Lideriz hala ve her şey bizim elimizde. Bugünü ders olarak görüyorum." şeklinde konuştu.



Takımın gol atmasının önemine değinen genç yıldız "Önemli olan bir oyun kurmamız, takım olarak önde gitmemiz. Ben ona yardım ediyorum. Sadece benim pozisyona girmem önemli olmamalı. Başka oyuncular da girmeli. Öyle de gol bulduk bugün. Kimin nasıl pozisyona gireceği değil, gol atmamız önemli bence." dedi.



Gruptaki diğer maçla ilgili de konuşan Halil "Marsilya - Lazio maçı skoru ne olursa olsun biz lideriz. Her şey bizim elimizde. Biz nasıl oynarsak öyle gidecek." ifadelerini kullandı.



Basın toplantısında da konuşan Halil Dervişoğlu "Çok pozisyona girdik. En az 1 gol daha çıkarmamız lazımdı. Bu bize ders oldu. Yine de 1-0'dan maçı kilitleyip 1-1 olmaması lazım. Herkes burada kendisinde bir suç arayabilir. En az 1 gol daha çıkartmamız lazımdı. (1-1'den sonra kaçırdığı pozisyon hakkında) Kerem'den aldım sağıma çektim, boşalttım vurabilirdim ama Kerem'in daha boş olduğunu hissettim ama öyle değilmiş. Sadece ben değil tüm takım iyi mücadele etti. Bu mücadelede 1 gol daha hak ettik. Çok üzgünüz. Bu maçı aslında biz kolay galibiyete çevirebilirdik. Tam olarak yenilmiş gibi hissediyoruz. Böyle büyük kulüpte oynadığında hayallerin de büyük oluyor. Elimizde büyük bir şans var. Avrupa Ligi'nde başarı için elimden gelenin fazlasını vereceğim. Umarım takım olarak büyük bir başarı kazanırız." dedi.





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