Halil Dervişoğlu gol orucunu bozdu!

Galatasaray formasıyla bu sezon skor üretme konusunda sıkıntı yaşayan Halil Dervişoğlu, dün akşam bu kötü gidişe dur dedi.



Son olarak 26 Eylül'de oynanan Göztepe mücadelesinde golü bulunan 21 yaşındaki futbolcu, tam 70 gün sonra ligde rakip fileleri dün akşam havalandırmayı başardı.



Altay karşısında attığı golle takımını oyunda tutan Halil'in çabası, zafer için yeterli olmadı. Genç futbolcunun bu sezon Galatasaray 'da 1 de asisti bulunuyor.





İLGİLİ VİDEO