Halil Dervişoğlu Galatasaray için geliyor!

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transfer sürecinde istediğini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Halil Dervişoğlu Galatasaray için geliyor!
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31 Ağustos 2021 23:00
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transfer sürecinde mutlu sona ulaştı. Brentford ile anlaşma sağlayan Galatasaray, bu sabaha karşı saat 03:00 sularında İstanbul'a gelecek. Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçecek olan Halil, aynı gün akşam saatlerinde ise sarı-kırmızılı kulüp ile resmi sözleşmenin altına imza atı.

Halil Dervişoğlu, Galatasaray'dan yıllık 8 milyon euro garanti maaş alacak. Sarı-kırmızılı kulübün, Halil'in bonservisini mi aldığı yoksa satın alma opsiyonlu kiralık formülü ile mi transferi gerçekleştirdiği konusunda şu anda teyide muhtaç bilgiler var. Gelişmeleri takip ediyoruz.


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