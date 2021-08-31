Halil Dervişoğlu Galatasaray için geliyor!

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transfer sürecinde mutlu sona ulaştı. Brentford ile anlaşma sağlayan Galatasaray, bu sabaha karşı saat 03:00 sularında İstanbul'a gelecek. Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçecek olan Halil, aynı gün akşam saatlerinde ise sarı-kırmızılı kulüp ile resmi sözleşmenin altına imza atı.



Halil Dervişoğlu, Galatasaray'dan yıllık 8 milyon euro garanti maaş alacak. Sarı-kırmızılı kulübün, Halil'in bonservisini mi aldığı yoksa satın alma opsiyonlu kiralık formülü ile mi transferi gerçekleştirdiği konusunda şu anda teyide muhtaç bilgiler var. Gelişmeleri takip ediyoruz.



