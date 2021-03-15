Halil Dervişoğlu ekstra idmanlarla hazırlanıyor

Fazla şans bulamayan 21 yaşındaki oyuncu Halil Dervişoğlu, Fatih Terim'in mesajı sonrası çalışmalarını artırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu ekstra idmanlarla hazırlanıyor
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15 Mart 2021 11:04
Halil Dervişoğlu
Halil Dervişoğlu
Galatasaray
Kayseri maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fatih Terim, İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nun bonservisinin alınmasını istediğini söyledi.

Devre arasında takıma katılan ancak pek fazla şans bulamayan 21 yaşındaki oyuncunun da bu açık mesaj sonrasında iştahı kabardı.

Genç futbolcunun ekstra idmanlar yaparak, bu isteğe layık olmaya çalışacağı da gelen haberler arasında. 



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