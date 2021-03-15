Kayseri maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fatih Terim, İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nun bonservisinin alınmasını istediğini söyledi.



Devre arasında takıma katılan ancak pek fazla şans bulamayan 21 yaşındaki oyuncunun da bu açık mesaj sonrasında iştahı kabardı.



Genç futbolcunun ekstra idmanlar yaparak, bu isteğe layık olmaya çalışacağı da gelen haberler arasında.



